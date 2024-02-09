Филиппа Киркорова вернули в шоу "Маски" после вечеринки Ивлеевой

Артист снова показался в жюри

В Москве прошли съемки нового сезона шоу "Маски". Телевизионную премьеру пришлось перенести на 18 число вместо 11 февраля. Представители программы отмечали, что это связано с некими техническими проблемами.

Ходили слухи, что Филиппа Киркорова после скандала с вечеринкой Ивлеевой руководство НТВ отказалось звать его на шоу. Россияне даже подыскали замену надоевшим членам жюри, в числе которых оказались также Валерия и Регина Тодоренко. Публика считает, что в кресле отлично бы смотрелся Алексей Воробьев. Желание попасть в передачу изъявлял и Сергей Соседов, ранее изгнанный с канала.

Однако продюсеры решили иначе. После возвращения Киркорова в Россию из США стало известно, что он также принял участие в съемках шоу "Маски" – и не в качестве приглашенного гостя или конкурсанта, а бессменного члена жюри. Во время недавней подготовки к эфиру он сидел вместе со остальными артистами за столом, как и прежде, утверждают очевидцы.

При этом ни НТВ, ни сам Киркоров информацию о возвращении в шоу не подтверждали. Для артиста это станет первым прецедентом, когда его вернут в публичное пространство после скандала с вечеринкой Ивлеевой.