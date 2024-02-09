Продюсер объяснил внезапное возвращение Киркорова на НТВ после "отмены"

Поп-короли никогда не исчезают

Российский исполнитель Филипп Киркоров по-прежнему остается первой звездой отечественного шоу-бизнеса. Поэтому не стоит удивляться его возвращению на НТВ, считает продюсер Павел Рудченко.

Музыкальный критик напомнил, что певец в свое время успел оказаться в "разных историях". Однако со временем Киркоров, вне зависимости от степени урона для своей репутации, продолжал блистать на сцене.

Ситуация с "отменой", постигшей карьеру поп-короля, со временем утихнет и затеряется на фоне других информационных поводов. Многие звезды выступили с публичным покаянием – как и сам Киркоров.

"Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в "Маску", – напомнил Рудченко

Напомним, ранее появилась информация, что артист вернется на российское телевидение после появления на "голой вечеринке", организованной Анастасией Ивлеевой. Филиппу дали возможность вновь выступать в качестве члена жюри в музыкальном шоу "Маска" вместе с Валерией, Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко. Впрочем, сам король отечественной сцены еще не давал никаких комментариев на этот счет.