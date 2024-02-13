Дочь Ольги Орловой ест из собачьей миски: певица показала шокирующие кадры

Дочь Ольги Орловой ест из собачьей миски: певица показала шокирующие кадры
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что так ее дочь познает мир

Ольга Орлова поделилась провокационным видео в своих социальных сетях. На кадрах ее годовалая дочь Анна сидит на полу и активно изучает содержимое собачьих мисок, не забывая при этом подкармливать двух взрослых псов. Между делом несколько кусочков сухого корма отправляются в рот самой девочки. Орлова заявила, что так ее дочь изучает мир.

Фото: Соцсети

Это видео в блоге Орловой вызвало шквал возмущений. Певицу обвинили в том, что она не любит свою дочь и приравнивает ее к собакам. Некоторые заявили, что певица должна была запретить малышке пробовать собачью еду, ведь это может быть небезопасно. 

Впрочем, судя по всему, Ольга такую реакцию ожидала и предусмотрительно подписала видео "слабонервным не смотреть". Среди комментаторов были и те, кто поддержал Ольгу, отметив, что в 90-е дети ели вещи и пострашнее собачьего корма.

Многие знают Ольгу Орлову как ярую зоозащитницу. Певица активно публикует в своем блоге посты с призывом помочь животным и питомникам, в которых содержатся брошенные кошки и собаки. Впрочем, свою любовь к двуногим она показывает и на деле  —  в ее доме настоящий зверинец. 

Ранее стало известно, что Ольге Орловой удалось избежать наказаний из-за участия в "голой" вечеринке. Артистку, как и раньше, показывают по телевидению и не отменяют ее шоу. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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