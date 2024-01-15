Пойти в армию: рэпер Vacio вызвал к барьеру певца SHAMAN

Музыкант, получивший уже второй срок за "голую вечеринку", бросил вызов певцу-патриоту

25-летний рэпер Vacio, ставший звездой "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, бросил вызов одному из самых ярких открытий отечественной эстрады за последние годы: Ярославу Дронову, выступающему под творческим псевдонимом SHAMAN. Рэпер предложил сопернику доказать патриотизм делом, пойдя служить в армию. Об этом сообщил адвокат молодого музыканта.

Антон Коробков-Землянский, представляющий интерес Ярослава Дронова, выразил признательность за то, что Vacio в качестве дуэльного сигнала выбрал классическую перчатку, а не модный носок.

Напомним, в конце декабря в клубе "Мутабор" прошла вечеринка, прогремевшая на всю страну. Многие из участников мероприятия до сих пор разгребают последствия своего решения принять приглашение Насти Ивлеевой, и публично извиняются.

Vacio стал настоящей звездой вечеринки, поскольку воспринял дресс-код буквально и пришел в наряде из одного носка. Ему присудили срок в 15 суток и штраф 200 тысяч рублей. А после нового года ему добавили еще 10 суток административного ареста.

Недавно в Сети заговорили о том, что оскандалившийся рэпер решил загладить вину службой в рядах российской армии и готовится к весеннему призыву 2024 года.

Ранее мы писали, что рэпер Vacio обвинил в сливе видео со своей персоной одну из участниц вечеринки, экс-солистку "Блестящих" Ольгу Орлову.

