Ольгу Орлову тоже наказали за "голую вечеринку"

Певица не признала авторство видео с обнаженным рэпером

Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова отрицает обвинения "рэпера с носком", который указывал на ее авторство скандального видео на эпатажной вечеринке, устроенной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой.

Артистка подчеркнула, что обвинения не по адресу, потому что она не делала никакого ролика с носком, стянутым с обнаженного рэпера, и вообще не видела подобных кадров. Певица также напомнила, что за клевету по закону можно привлечь к ответственности.

Кроме того, она считает, что ее собственный скромный наряд на вечеринке чересчур расписан. По словам защиты рэпера, сама Орлова в клубе "Мутабор" была одета в никаб и поэтому не попала под камеры, а значит, не понесла никакой ответственности за присутствие на мероприятии.



"Спрятавшая лицо под никабом" – они явно преувеличивают мой "лук" на этом мероприятии", – подчеркнула артистка.



Орлова призналась, что ее репрессии за приход на скандальную вечеринку тоже настигли, так что она не избежала последствий. Сам же Vacio, прославившийся своим "нарядом", попал на 15 суток и крупный штраф. А 6 января рэпер получил повторный срок на 10 суток.

Ранее мы писали, что на экс-солистку "Блестящих" накинулись пользователи Сети за выложенное в ее микроблоге фото в купальнике.

