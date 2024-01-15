Ольгу Орлову тоже наказали за "голую вечеринку"

Ольгу Орлову тоже наказали за "голую вечеринку"
Ольга Орлова. Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Певица не признала авторство видео с обнаженным рэпером

Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова отрицает обвинения "рэпера с носком", который указывал на ее авторство скандального видео на эпатажной вечеринке, устроенной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой.

Артистка подчеркнула, что обвинения не по адресу, потому что она не делала никакого ролика с носком, стянутым с обнаженного рэпера, и вообще не видела подобных кадров. Певица также напомнила, что за клевету по закону можно привлечь к ответственности.

Кроме того, она считает, что ее собственный скромный наряд на вечеринке чересчур расписан. По словам защиты рэпера, сама Орлова в клубе "Мутабор" была одета в никаб и поэтому не попала под камеры, а значит, не понесла никакой ответственности за присутствие на мероприятии.

"Спрятавшая лицо под никабом" – они явно преувеличивают мой "лук" на этом мероприятии", – подчеркнула артистка.

Орлова призналась, что ее репрессии за приход на скандальную вечеринку тоже настигли, так что она не избежала последствий. Сам же Vacio, прославившийся своим "нарядом", попал на 15 суток и крупный штраф. А 6 января рэпер получил повторный срок на 10 суток.

Ранее мы писали, что на экс-солистку "Блестящих" накинулись пользователи Сети за выложенное в ее микроблоге фото в купальнике.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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