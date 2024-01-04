Разоблачившая "голую вечеринку" Ольга Орлова покинула Россию

Певица, выложившая кадры с эпатажной тусовки, отдыхает под пальмами

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова оказалась в эпицентре скандала вместе с другими участниками "голой вечеринки", прошедшей в конце декабря прошлого года. Однако она не только не пострадала, но и покинула страну беспрепятственно.

Эпатажная тусовка "вышла боком" многим участникам. Кто-то отделался видеоизвинением, а кто-то лишился всех новогодних заработков и оказался вырезанным из важных концертов. Ольга Орлова, выложившая в своем личном блоге несколько фото и видео с мероприятия с дресс-кодом "почти без одежды", по сути стала зачинщицей разразившегося скандала. Многие россияне были в шоке от разнузданности и бесстыдства, продемонстрированного присутствовавшими на вечеринке звездами.

Ольгу Орлову, благодаря которой пикантные кадры с тусовки стали известны публике, до сих пор обсуждают в Сети. Мнение пользователей, однако, неоднозначное. Часть людей считает, что она была права, поделившись видео и фото с "голой вечеринки", часть и саму вечеринку не считает чем-то из рук вон выходящим, полагая, что знаменитости и на обычных светских мероприятиях порой одеты кабы не откровеннее. Нашлись и те, ко возмущен неравномерным наказанием для гостей Ивлеевой. Так, например, они не понимают, почему "отмена" коснулась Киркорова или Анну Асти, но не задела саму Орлову, присутствовавшую в клубе "Мутабор" тоже.

Артистка тем временем спокойно отдыхает за рубежом, о чем рассказала в своем личном блоге, поделившись фото, на котором позирует у бассейна. В комментариях пылают подписчики. Одни насмешливо комментируют, что с вечеринки звезда уехала на море не переодеваясь, другие возмущены, что сдавшая всех певица отдыхает и радуется. Третьи едко поздравляют Орлову с тем, что ее, в отличие от Киркорова и той же Ивлеевой, пронесло.

Ранее мы писали, что организатор скандального вечера Настя Ивлеева пропала с радаров после записи видеоролика с извинениями.

