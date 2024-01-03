Охлобыстин нашел применение бриллианту с трусов Ивлеевой

Охлобыстин нашел применение бриллианту с трусов Ивлеевой
Иван Охлобыстин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press globallookpress.com
Актер возмутился проведению "голой вечеринки" и предложил звезде вариант благотворительности

Актер, режиссер и общественный деятель Иван Охлобыстин о проведении "голой вечеринки" узнал, находясь на передовой. Примерно в то же время его чуть не ранили – пуля попала в бронежилет. После покаяния Ивлеевой и ее обещания отдать собранные на тусовке средства на благотворительность Охлобыстин предложил перевести деньги жителям Донбасса.

В частности, 22 многодетным семьям, оставшимся без кормильца. Он рассказал, что из праздничного угощения у этих людей – только конфеты от волонтеров, тушенка и вареная картошка. Охлобыстин предложил утроить количество таких семей, ведь билеты на вечеринку стоили целый миллион рублей, а бриллиант, красовавшийся на стрингах блогерши, оценивают в 23 миллиона.

Правда, по словам Ивана Охлобыстина, второго января никаких обещанных пожертвований на благотворительность отмечено не было.

"А ведь на это можно было три танка купить!" – сетовал артист.

Напомним, что сам Иван Охлобыстин в зону проведения СВО ездит регулярно. Вот и на новогодние праздники он находится там. Актер привозит на передовую гуманитарную помощь, организовывает концерты российских звезд для бойцов и жителей региона.

Ранее мы писали, что откат от "голой вечеринки" прилетел не только участникам, но и тем, кто до этого пел с ними дуэтом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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