Охлобыстин отправил старшего сына в армию

Популярный актер волнуется за наследника, но считает, что пройти "школу жизни" должен каждый мужчина

Звезда "Интернов" и "Холопа" Иван Охлобыстин почти тридцать лет женат на одной и той же женщине, актрисе Оксане Арбузовой. В семье актера родились четыре дочери и два сына. Старший, Василий, недавно надел военную форму и ушел служить в армию.

Василий Охлобыстин в чем-то пошел по стопам отца: он окончил ВГИК, где постигал мастерство сценариста. Счастливый отец хвастается, что по сценариям наследника снято уже два кинофильма и это не предел.

"Он трудолюбивый парень, эрудит, еще фору мне даст", – заключил Иван.



О том, что старший сын решил отдать долг Отечеству, похоже, не знал никто. По словам отца, Вася поступил грамотно и организованно: доучившись, он отнес документы в военкомат. Творческие планы отложены на "после дембеля".

Иван Охлобыстин одобряет выбор сына, считая, что служить в армии – долг каждого мужчины, поскольку это своеобразная школа жизни, когда человек находится в определенного рода экстремальной ситуации и от него мало что зависит. Актер считает, что армия учит сосуществовать в обществе и помогает быстрее разобраться в его законах, лучше ориентироваться и понимать, где надо подстроиться и пойти на компромисс, а когда нельзя уступать.

Ранее мы писали, что Иван Охлобыстин получил пулю во время поездки в Донбасс.

