Иван Охлобыстин получил пулю в Донбассе

Иван Охлобыстин получил пулю в Донбассе
Иван Охлобыстин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деталями страшного инцидента поделилась дочь артиста

Сегодня, 20 декабря, социальные сети разорвала новость о том, что знаменитый российский артист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе и схватил пулю. О страшном происшествии рассказала дочь знаменитости Евдокия.

Тревожными новостями девушка поделилась на своей странице в соцсети. К счастью, в момент атаки Охлобыстин был в бронежилете, который и спас любимца россиян от опасного снаряда. Евдокия сообщила, что Охлобыстин вместе с женой отправились в республику, чтобы привести гумпомощь военным.

В тот день, когда Иван попал под обстрел, его жена находилась в Ростове-на-Дону. Евдокия подчеркнула, что невероятно гордится своими отважными родителями, которые не боятся посещать опасную зону.

К слову, несмотря на тревожность событий, разворачивающихся на международной арене, Иван Охлобыстин не забывает радовать публику юмористическими байками. Недавно популярный артист заставил народ хохотать над анекдотом про ушлого старика.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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