Охлобыстин заставил народ хохотать над анекдотом про ушлого старика

Актер оригинально ответил на вопрос, почему не стал режиссером

Во время выступления в Академии имени Никиты Михалкова Иван Охлобыстин рассказал присутствующим свой любимый анекдот про остроумного старика, который просто перебирал струны, в то время как его молодой коллега на том же инструменте наигрывал произведения Цоя, Баха и других авторов. На вопрос, как же так вышло, что более молодой музыкант играет такие сложные вещи, а старик довольствуется парой нот, тот ответил:

"Он молодой, он ищет. А я нашел".

Этим анекдотом звезда сериала "Интерны" оригинально объяснил спрашивающим, почему в свое время, добившись серьезных успехов в актерской карьере, логично не попробовал себя в режиссерской стези, как делали многие его коллеги-актеры.

Он рассказал, что во время учебы во ВГИКе самый первый снял полноценный фильм, и это у него вполне получилось. Однако удачный опыт не повернул актера к режиссерской работе. Охлобыстин понял, что ему не дано снимать хорошие ленты исключительно самостоятельно, без участия других.

Для того чтобы быть хорошим постановщиком, по его словам, надо научиться сочетать творческие и административные умения, а у него такого навыка нет.

Может быть, кинематографическая отрасль страны и потеряла потенциально классного режиссера, но зато Иван Охлобыстин весьма успешен в проектах, не связанных с режиссурой.

Ранее Охлобыстин похвалил самоотверженность Пересильд при подготовке к съемкам фильма про космос.

