"Не надо к ним ходить": Охлобыстин не хочет на интервью к Дудю*

Актер считает, что спарринг с опытным журналистом, заранее настроенным на конфликт, ему не нужен

Ивана Охлобыстина россияне знают и как известного актера, и как писателя, и как сценариста. А еще всем известна его способность открыто общаться на любые, даже сложные темы и отвечать на неудобные вопросы без оглядки на ревнителей новых правил этикета.

Охлобыстин считает, что соглашаться на интервью с блогерами, придерживающимися антиройссийской позиции, смысла нет. Это явная провокация, по словам актера, со стороны приглашающей и глупость – со стороны тех, кто соглашается на подобный диалог. Его уже приглашал на разговор иноагент Юрий Дудь*, но Охлобыстин отказался. По его словам, это будет не откровенный разговор, а спарринг.

Он также добавил, что подобный диалог в принципе не имеет смысла, потому что со стороны интервьюера будут многочисленные попытки разоблачить и вызвать на острые эмоции, а ему, даже если подготовится, придется сгущать краски и постоянно ждать подвоха. Охлобыстин считает, что блогерам антироссийского склада вообще не стоит уделять внимание, особенно если сам приглашенный не имеет четкой сложившейся позиции.

"Не надо к ним ходить. В особенности дуракам и людям с несложившейся позицие", – уверен Охлобыстин.

Сам он свои взгляды считает устоявшимся, но ему подобная беседа просто неинтересна.

Ранее Иван Охлобыстин призвал своего крестника Артура Смольянинова, обратиться к россиянам.

* признан иноагентом в РФ