Охлобыстин рассказал о борьбе со страшной зависимостью

Актер поведал о том, что помогло ему избавиться от мук

Актер Иван Охлобыстин поведал зрителям о черной полосе в своей жизни – в прошлом он страдал от алкоголизма. До 23 лет звезда "Интернов" занимался спортом, однако в начале своего актерского пути начал решать проблемы с помощью спиртного – так и появилась тяга к алкоголю.

Когда Иван перестал пьянеть, к нему пришло осознание: пора срочно прекращать. В тот период "глобального отравления", когда в стране распахнулись ночные клубы, актер был молод и юн. Однако уже тогда понял, что нужно принимать меры.

"Это стало частью тела. Я стал зависим!" – разоткровенничался артист в беседе с Борисом Корчевниковым.

Побороть пагубную привычку Ивану помог священнослужитель Владимир Волгин, ныне приходящийся ему духовным наставником, уточняет neva.today. Ныне мысли Охлобыстина занимает только духовное – об алкоголе никаких мыслей нет. Да и график не позволяет тратить время на ерунду в принципе: Охлобыстин постоянно занят своими детьми (воспитывает шестерых) и двумя внуками.

А ранее артист откровенно поделился впечатлениями от очередной поездки в Донбасс, куда он довольно часто наведывается – на этот раз отправился вместе с супругой.