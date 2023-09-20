Критика СВО и ссора с Охлобыстиным: что стало со звездой "Интернов" Байроном

Артиста полюбили в России

Российский актер американского происхождения Один Байрон быстро завоевал расположение наших зрителей. Звездная роль в телесериале "Интерны" подарила артисту популярность и славу. Однако после известных событий прошлого года Один куда-то пропал. Журналисты выяснили, что случилось с артистом.



Байрон был достаточно популярен, когда телесериал гремел по всей стране. В какой-то момент артист пропал из поля зрения зрителей. Оказалось, что Байрон выступил против решения российских властей от февраля прошлого года. В тот момент артист находился в Грузии и в социальных сетях объявил, что на фоне произошедших событий больше не видит для себя возможности жить в России.

"Мы каждый день сидели на кухне и читали новости. Я просто понял, что вернуться в Москву и жить, как мы жили раньше, – не вариант. И наслаждаться этим прекрасным городом мы больше не можем", – писал актер.

Также известно о громкой ссоре Одина с его коллегой по телесериалу Иваном Охлобыстиным. Один жаловался, что тот с негодованием наблюдает за женственным поведением Байрона и его странными сексуальными наклонностями.



Сейчас артист неплохо устроился в Европе, он живет в Амстердаме и служит в местном театре.



К слову, ранее Охлобыстин выступил с неожиданным заявлением о Юлии Пересильд.

