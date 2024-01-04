Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России

Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России
Фото: соцсети
Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой

Больше недели прошло с момента, как разразился скандал из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой. Блогер некоторое время старалась выходить на связь, записывая обращения к публике или фотографируясь в суде, но с тех пор про нее не было ничего слышно. Где сейчас звезда – неизвестно.

Ивлеева пропала вскоре после того, как появились сообщения о ее возможной эмиграции из России. Экстрасенсы и нумерологи, сделав прогноз на будущее известной блогерши, сошлись во мнении, что в 2024 году она обязательно переедет из страны, поскольку столкнется с трудностями.

Источники сообщают, что сейчас Анастасии Ивлеевой и правда приходится тяжело. Она сильно переживает из-за всего, что навалилось на нее на фоне скандала с вечеринкой. Звезда разочаровалась в друзьях, знакомых, потеряла несколько важных рекламных контрактов и с ней попросту отказываются сотрудничать. 

"У девушки началась анорексия из-за сильных переживаний. И ее вес стал меньше 45 килограмм", – передают осведомители.

Помимо Ивлеевой, от скандальной вечеринки пострадал и Филипп Киркоров, которого сейчас активно отменяют на федеральных каналах. Больше всего певец расстроился из-за того, что его вырезали из "Песни года". Это заставило его принять решение уехать из России.

Источник: Telegram
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