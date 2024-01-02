Блогер вернула удаленные на фоне скандала посты

Анастасия Ивлеева со своей "почти обнаженной" вечеринкой наделала много шума. Сперва знаменитость была в восторге от реакции общественности на мероприятие, но уже через несколько часов изменила риторику. Блогеру пришлось извиняться перед всеми оскорбленными россиянами и общественными деятелями, но это не избавило ее от последствий.

Вскоре Ивлеева потеряла рекламные контракты, один из самых серьезных был у нее заключен с МТС. Звезде назначили за вечеринку административное наказание в 100 тысяч рублей, и на этом, вероятно, все карательные меры закончились. Единственное – ей осталось успешно пройти налоговую проверку и заплатить все необходимое, чтобы избежать проблем.

После того, как шум от вечеринки стал понемногу утихать, Анастасия Ивлеева нашла повод снова выступить против России. До этого на фоне скандала она на всякий случай убрала из своей ленты посты, посвященные 24 февраля 2022 года. В них она заявляла о том, что совершается настоящее преступление.

В итоге в новом 2024 году Ивлеева решила вернуть свои публикации обратно. Теперь они снова красуются в ее ленте в социальных сетях – видимо, отказываться от своих слов блогер в итоге не стала.

Ранее таролог заявила, что после произошедшего велик риск, что в новом году Анастасия Ивлеева может столкнуться с серьезными проблемами, которые вынудят ее эмигрировать из России.