Объявлено об эмиграции Ивлеевой из России после скандала

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После скандальной вечеринки Анастасию Ивлееву окружили со всех сторон – публика засыпает гневными комментариями, общественники требуют наказания для звезды по различным статьям и снятия с эфиров, а налоговая ищет поводы для претензий. И хотя знаменитость уже извинилась перед всеми в течение 20 минут, от проблем ее это не спасло.
Предугадать дальнейшую судьбу Ивлеевой сложно. Сможет ли она выбраться сухой из воды или потонет, как и некоторые другие российские звезды вместе с ней? Ответить на эти вопросы решила таролог Наталья Попова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам специалиста, расплата за содеянное уже началась, но больше всего достанется не знаменитостям, а тем, кто организовал мероприятие. Конечно, у оскандалившихся звезд будет меньше концертов и эфирного времени, не исключено, что на этом фоне о них начнут забывать.
Самое безрадостное будущее ждет главную персону вечеринки, уверяет таролог.
"В следующем году Ивлеева исчезнет из ярких шоу, она потеряет крупную сумму", – говорит Попова.
Она объявила, что на фоне всех проблем Ивлеева может эмигрировать из России после скандала. А вот Киркоров выйдет сухим из воды, даже учитывая судебные разбирательства артиста.
Ранее вечеринку прокомментировал Максим Фадеев, который в резкой форме высказался об участниках мероприятия.
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