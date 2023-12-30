У Ивлеевой потребовали 70 миллионов за подмоченную репутацию

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Вертеп, который устроила известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева, стал самым громким событием уходящего года. Уже который день вечеринку, где звезды отплясывали чуть ли не в чем мать родила, активно обсуждают в социальных сетях. Теперь же стало известно, что Ивлееву хотят заставить заплатить за испорченную репутацию.
Иск к блогерше готовит руководство клуба "Мутабор", где Анастасия устроила свой полуголый шабаш. Название развлекательного заведения теперь регулярно появляется в прессе и, по понятным причинам, в весьма негативном контексте. Руководители клуба намерены заставить Анастасию компенсировать репутационные потери.
Как стало известно, убыток клуб оценивает во внушительную сумму в размере 70 миллионов рублей. Сообщается, что перед проведением мероприятия Ивлеева заключила с развлекательным заведением договор, в котором обязалась не нарушать российское законодательство, не использовать нецензурную брань и не допускать дискредитацию клуба.
В клубе подчеркивают, что и подумать не могли, чем закончится вечеринка Ивлеевой и каким образом она будет организована. Теперь заведение стоит закрытым и опечатанным. Руководство "Мутабора" рассчитывает получить с богатой блогерши компенсацию.
К слову, ранее был опубликован список звезд, которые благоразумно отказались посещать сомнительную вечеринку.
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