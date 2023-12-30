У Ивлеевой потребовали 70 миллионов за подмоченную репутацию

Вечеринка голышом может дорого обойтись блогерше

Вертеп, который устроила известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева, стал самым громким событием уходящего года. Уже который день вечеринку, где звезды отплясывали чуть ли не в чем мать родила, активно обсуждают в социальных сетях. Теперь же стало известно, что Ивлееву хотят заставить заплатить за испорченную репутацию.



Иск к блогерше готовит руководство клуба "Мутабор", где Анастасия устроила свой полуголый шабаш. Название развлекательного заведения теперь регулярно появляется в прессе и, по понятным причинам, в весьма негативном контексте. Руководители клуба намерены заставить Анастасию компенсировать репутационные потери.



Как стало известно, убыток клуб оценивает во внушительную сумму в размере 70 миллионов рублей. Сообщается, что перед проведением мероприятия Ивлеева заключила с развлекательным заведением договор, в котором обязалась не нарушать российское законодательство, не использовать нецензурную брань и не допускать дискредитацию клуба.



В клубе подчеркивают, что и подумать не могли, чем закончится вечеринка Ивлеевой и каким образом она будет организована. Теперь заведение стоит закрытым и опечатанным. Руководство "Мутабора" рассчитывает получить с богатой блогерши компенсацию.



К слову, ранее был опубликован список звезд, которые благоразумно отказались посещать сомнительную вечеринку.

