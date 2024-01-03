Стало известно о скорой эмиграции Ивлеевой из России

Стало известно о скорой эмиграции Ивлеевой из России
Фото: соцсети
Звезде приготовили новые потрясения

После громкой вечеринки жизнь Анастасии Ивлеевой больше не будет такой же спокойной и счастливой, как прежде. Знаменитость ждут новые потрясения, из-за которых ей даже придется найти новое место жительства, утверждает экстрасенс Денис Брендер. Он рассказал, что ждет блогера в ближайшем будущем. 

По его словам, уплаченные 100 тысяч рублей – не единственное наказание, которое предстоит перенести Ивлеевой после скандала. Уже сейчас она теряет свои многомиллионные заработки и, вероятно, прежней жизни у нее больше не будет. 

"Основной удар у Насти впереди. О нем она сейчас даже пока не подозревает", – говорит экстрасенс.

Сейчас Ивлеева не до конца осознает, что с ней произошло. Вероятно, понимание наступит несколько позже, когда от нее отвернуться многие знакомые и те, кого она считала друзьями. После вечеринки блогера будут чураться и считать опасной. В результате звезде придется испытать на себе невероятное общественное давление.

После прогноза экстрасенса стало известно и о скорой эмиграции Ивлеевой из России. Брендер утверждает, что Анастасию ждет переезд в 2024 году за пределы страны, но там она не найдет своего спасения. Вынужденная отправка за рубеж будет для нее испытанием, поскольку прежнюю популярность вернуть не выйдет – там она будет никому не нужна. 

В конце специалист предрек, что Ивлеева сможет преодолеть черную полосу в своей жизни, после чего все наладится. Но для этого придется преодолеть множество трудностей.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева вернула антивоенные посты в ленте соцсетей, которые удалила в конце 2023 года.

Источник: ProZvezd
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