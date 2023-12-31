Что ждет Лолиту после "голого скандала": на НТВ приняли окончательное решение

Судьба артистки уже озвучена

В последние дни Лолита практически не выходит на связь с поклонниками. Однако перед Новым годом артистка все-таки дала о себе знать.

Голая вечеринка в Москве все не стихает. Провокационные наряды звезд на пати, устроенной Анастасией Ивлеевой, обеспечили тем громкие скандалы, за которые кому-то пришлось расплачиваться концертами. Не слишком помогают и публичные покаяния перед россиянами.

Лолита одной из первых столкнулась с отменой многих сольных концертов. Певица, впрочем, не падала духом и обещала вынести это наказание. И тут оказалось, что не все так плохо. Милявскую все-таки оставили в качестве ведущей музыкального шоу "Суперстар!". И в заключительном, новогоднем эфире артистка осталась на своем месте. 30 декабря на НТВ был показан финал телепрограммы, где в четверки самых талантливых звезд прошлых годов оказались Алексей Глызин, Игорь Наджиев, Феликс Царикати и Кай Метов.

А ранее сообщалось, что Милявскую решили убрать из программы концерта "Зимнее Show" вместе с Филиппом Киркоровым. Замену им организаторы уже успели найти.