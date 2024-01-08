46-летнюю Орлову затравили в Сети за снимки в купальнике: что ответила певица

Звезда не собирается пререкаться и тратить время на хейтеров

46-летняя Ольга Орлова спровоцировала скандал, выложив в социальные сети фото в купальнике. Откровенные снимки вызвали возмущение пользователей, которые принялись критиковать звезду.

Новогодние каникулы звезда решила провести в Таиланде вместе с супругом и 11-месячной дочкой. Безмятежное состояние звезды, кажется, ничто не может нарушить – звезда "Блестящих" продолжает назло хейтерам публиковать горячие снимки. А на негатив не обращает никакого внимания. Хотя хватает всякого: советуют одеться на пляже, напоминают о годах и тыкают в неидеальные, на их взгляд, части на роскошном теле звезды.

"Угодить всем – не моя цель. Не претендую на идеальную фигуру и идеальную жизнь", – высказалась Ольга в ответ на негодование ряда подписчиков.

Люди с диаметрально противоположными взглядами на жизнь певицу не слишком волнуют. К чему, рассуждает Ольга, реагировать на персону, которая вызывает раздражение? Воевать за сердца тех, кто не способен принять артиста, та не собирается.