Улетела на Запад: Орлова из "Блестящих" покинула Россию

Звезда устроила подарок возлюбленному

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась поклонникам на своей странице в социальных сетях, что устроила супругу отменный подарок на день рождения. Звезда организовала романтическую поездку в Италию – исключительно на двоих.

Бывшая участница "Блестящих" заявила, что долгожданное путешествие уже стартовало. Все оплатила и организовала для любимого именинника сама Ольга.

"Это мой подарок мужу на день рождения", – уточнила исполнительница.

Солистка ранее признавалась, что впервые встретилась с Валерием, разница с которым составляет десять лет – судьбоносный случай произошел в одном из столичных ресторанов. Пару месяцев Орлова присматривалась к своему ухажеру, а после двух лет отношений решили пожениться.

К слову, Ольга не спешит раскрывать имя своего возлюбленного – никто ничего не афиширует и не раскрывает. Орлова признавалась публике, что "сидит на шее" у возлюбленного. Каждый ведет собственный бюджет, а сам супруг покрывает все потребности семьи в быту. Звезда же не знает, сколько зарабатывает ее любимый, и считает такие вопросы неуместными.