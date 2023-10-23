"Наставлял пистолет на ребенка": что пережила в браке звезда "Блестящих"

"Наставлял пистолет на ребенка": что пережила в браке звезда "Блестящих"
Ксения Новикова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Экс-солистка популярной группы поведала о кошмаре семейной жизни с бывшим мужем

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова рассказала о бесконечных загулах экс-супруга и о том, как он угрожал оружием младенцу.

43-летняя певица была замужем за бизнесменом Андреем Середой, от которого родила двоих детей. К сожалению, брак продлился недолго: в конце концов, Новикова вынуждена была уйти от мужа, не в силах терпеть его пьянство и безделье. Она рассказывала и о попытке выкрасть детей, после которой 9 месяцев не видела мальчиков, и об угрозе для их жизней.

Семейная жизнь с Середой напоминала смесь остросюжетного боевика и самого кошмарного триллера. Например, младшему ребенку Богдану не было и года, когда озверевший от алкоголя отец наставил на малыша пистолет во время очередного скандала. Ксения надеется, что мальчик не запомнил инцидента, но призналась, что сильно испугалась тогда.

"На ребенка наставлялся пистолет. Я убегала с детьми", – вспомнила певица.

Ксения много раз просила мужа бросить пить, но безуспешно. Придя в себя, он извинялся и клялся больше не употреблять алкоголь. Обещания не сдерживались, Середа снова и снова пил, мошенничал и даже не пытался работать.

Ксении Новиковой не везет с мужчинами. Жених оказался преступником, первый муж – абьюзером и алкоголиком, второй попытался отсудить дом у бывшей жены и требовал у нее немалую сумму денег. Однако она не теряет надежды встретить свое личное счастье.

Ранее "Утро.ру" писало, что еще одна солистка "Блестящих" Ольга Орлова покинула Россию.

Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей