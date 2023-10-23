"Наставлял пистолет на ребенка": что пережила в браке звезда "Блестящих"

Экс-солистка популярной группы поведала о кошмаре семейной жизни с бывшим мужем

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова рассказала о бесконечных загулах экс-супруга и о том, как он угрожал оружием младенцу.

43-летняя певица была замужем за бизнесменом Андреем Середой, от которого родила двоих детей. К сожалению, брак продлился недолго: в конце концов, Новикова вынуждена была уйти от мужа, не в силах терпеть его пьянство и безделье. Она рассказывала и о попытке выкрасть детей, после которой 9 месяцев не видела мальчиков, и об угрозе для их жизней.

Семейная жизнь с Середой напоминала смесь остросюжетного боевика и самого кошмарного триллера. Например, младшему ребенку Богдану не было и года, когда озверевший от алкоголя отец наставил на малыша пистолет во время очередного скандала. Ксения надеется, что мальчик не запомнил инцидента, но призналась, что сильно испугалась тогда.

"На ребенка наставлялся пистолет. Я убегала с детьми", – вспомнила певица.



Ксения много раз просила мужа бросить пить, но безуспешно. Придя в себя, он извинялся и клялся больше не употреблять алкоголь. Обещания не сдерживались, Середа снова и снова пил, мошенничал и даже не пытался работать.

Ксении Новиковой не везет с мужчинами. Жених оказался преступником, первый муж – абьюзером и алкоголиком, второй попытался отсудить дом у бывшей жены и требовал у нее немалую сумму денег. Однако она не теряет надежды встретить свое личное счастье.



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