Дочь рассказала о самой дорогой вещи в наследстве покойной Легкоступовой

Дочь рассказала о самой дорогой вещи в наследстве покойной Легкоступовой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Одна из самых стильных молодых певиц To-Ma представила альбом "Сияние". На презентации, в числе прочих знаменитостей, побывала и Анэтта Бриль - дочь Валентины Легкоступовой.

Исполнительница хита "Ягода-малина" скоропостижно скончалась 14 августа 2020 года. Официальная причина смерти - полиорганная недостаточность. Но в больнице, куда попала певица, выяснилось, что у нее была серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Степень виновности мужа в этом пришлось устанавливать следственным органам. 

Корреспондент "Утро.ру" спросил у Анэтты Бриль, что сохранила она в память о знаменитой матери. "Права на песни находятся у детей – у нас, ее наследников, – сообщила Бриль. – Я уже перепела "Ягоду-Малину", подарив ей вторую жизнь. Очень надеюсь, что смогла не испортить этот мамин хит".

"Мама постоянно мне снится, – уверяет Анэтта. – Все тяжбы, которые были после ее смерти, сегодня позади, и я даже не хочу о них вспоминать. Мне хочется, чтобы в сердцах людей жила память о чем-то хорошем и светлом – чтобы снимались передачи о маме, возможно, и биографический фильм".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Я постоянно вижу дух и характер мамы в своих дочерях, вижу в них ее продолжение, – уверяет Бриль. – Что же касается вещей, то самое дорогое для меня – мамочкина скрипка, которая передалась ей еще от дедушки".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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Дочь рассказала о самой дорогой вещи в наследстве покойной Легкоступовой

Одна из самых стильных молодых певиц To-Ma представила альбом "Сияние". На презентации, в числе прочих знаменитостей, побывала и Анэтта Бриль - дочь Валентины Легкоступовой.

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