Дома по всему миру: как и где сегодня живет запрещенная в России Лобода

Певица скупает недвижимость. Сегодня это лучшая инвестиция.

Исполнительнице хита "Твои глаза" Светлане Лободе закрыт въезд в Россию на 50 лет. Когда появилась эта информация, она, судя по сообщениям СМИ, стала продавать свой особняк на Новой Риге. За четыре спальни, несколько санузлов и ванных комнат, две столовых и гостиную с переходом в небольшой бассейн, за тренажерный зал, бильярдную комнату, джакузи и библиотеку, расположенные на трех этажах, певица якобы просила 650 миллионов. Дизайнерский сад с прудом шел покупателю в подарок.

А потом певица купила квартиру в Риге старой, а еще и дом в курортной Юрмале. "В последнее время я живу в Риге. Я уже свыклась с этим городом, уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно…", – рассказывала певица. Там же пошла в школу ее старшая дочь.

Кроме того, у звезды есть недвижимость в Эмиратах и в Киеве. А несколько лет назад она осуществила мечту о покупке домика у моря – купила его на Кипре. Там же, кстати, есть недвижимость у Аллы Пугачевой и ее пятого мужа-иноагента. Напомним, что Примадонна в свое время назвала Лободу своей преемницей на сцене.