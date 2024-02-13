Будет ЗАГС: соседи рассказали о судьбе замка сбежавшей с иноагентом Пугачевой

Новый дворец бракосочетания будет пользоваться популярностью у звезд

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

А какова судьба замка в подмосковной деревне Грязь, где Примадонна жила с пятым мужем? Напомним, это здание площадью в 2,3 тысячи квадратов. В поместье есть все для комфортной и роскошной жизни: семейный кинотеатр, бассейн, подземный гараж и куча произведений искусства и даже амфитеатр. Еще гектар занимает приусадебный участок. Ежемесячное обслуживание особняка обходится примерно в восемь тысяч долларов.

Продать этот дом невозможно. Ведь покупатель автоматически будет считаться финансирующим иностранного агента. А он, по мнению Минюста, якобы получал деньги от Украины при "осуществлении политической деятельности". Марать руки такой сделкой никто не захочет.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Если он будет принят, то пятый муж Пугачевой стоит первый в очереди.

А что про это думают соседи звездной пары по деревне Грязь? Они надеются, что там будет Дворец бракосочетания. Не хуже, чем знаменитый "Грибоедовский" ЗАГС – старейший в столице, открывшийся еще в 1961 году. Там расписывались Подольская и Пресняков, Собчак и Богомолов. Если замок Пугачевой все-таки передадут под ЗАГС или Дворец бракосочетания, о чем много говорят в эти дни, то знаменитости с удовольствием будут становиться мужем и женой в легендарных стенах.