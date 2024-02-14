Муж-иноагент Пугачевой стоит первый в очереди на конфискацию имущества по новому закону

Юморист обещает без боя не сдаваться

Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Правда, конфискации подлежат не все деньги, ценности или иное имущество, а лишь те, которые были получены в результате деятельности, направленной против безопасности России.

Как считают эксперты, первый в очереди на конфискацию – признанный иностранным агентом пятый муж Пугачевой. Он мелет языком такую чушь, что давно уже подписал себе приговор. К тому же, по мнению Минюста, получает финансирование из недружественной нам Украины.

А конфисковывать у юмориста есть что. И его главный актив – подмосковной замок площадью в 2,3 тысячи квадратов. В поместье есть все для комфортной и роскошной жизни: семейный кинотеатр, бассейн, подземный гараж и куча произведений искусства и даже амфитеатр. Еще гектар занимает приусадебный участок. Ежемесячное обслуживание особняка обходится примерно в восемь тысяч долларов.

Но иностранный агент уже предупредил, что будет обороняться и без боя изъять дом не даст. "Когда я строил это фортификационное сооружение, знал, что его попытаются забрать. Превратим это в настоящий штурм. Я буду лить горячую смолу на головы будущим пионерам, отстреливаться. У меня очень хорошие перспективы", – пообещал он.