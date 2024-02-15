Серябкина назвала условие для дуэта с SHAMAN

Серябкина назвала условие для дуэта с SHAMAN
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Певица заявила, что готова спеть с патриотом

Пока многие воротят нос от SHAMAN и не желают выступать вместе с одним из популярнейших артистов России, певица Ольга Серябкина заявила, что с удовольствием спела бы с исполнителем патриотичных хитов. Однако для этого нужно соблюсти одно условие – подобрать подходящую песню. 

"Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни", – поделилась артистка.

Оказалось, что исполнительница хита "Одиночки" считает Ярослава Дронова не только симпатичным, но и невероятно талантливым. Серябкина назвала SHAMAN одним из лучших певцов на российской эстраде, а также заявила, что никогда не слышала, чтобы коллеги по сцене отказывались петь с ним. 

Между тем ранее Владимир Киселев заявил, что на дуэт с SHAMAN другие артисты не идут из-за позиции певца. Он с первого дня дает всем понять, что самый лучший, и не готов выступать на равных с кем-то из коллег. Музыкант считает, что зря автор хита "Я русский" так нарочито противопоставляет себя другим артистам, которые не меньше трудились, чтобы заработать свою популярность. 

Напомним, певец SHAMAN стал широко известен в начале 2022 года. Он быстро завоевал любовь россиян, и теперь считается одним из самых востребованных артистов в России. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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