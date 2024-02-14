Лоза ответил Милохину за критику творчества SHAMANа

Поэт-песенник эмоционально высказался про поведение блогера

На днях всеми уже позабытый в России Даня Милохин решил обратить на себя внимание СМИ. Ну а как же иначе? Для заработка нужны новые подписчики в соцсетях. А за границей доходы блогера, как он сам ранее признавался, оставляют желать лучшего.

Сейчас владелец многомиллионной аудитории в Сети решил переквалифицироваться. Имидж нежного подростка Милохин, кажется, хочет поменять: с недавних пор его тянет на ринг. Однако ж первые шаги в спортивной карьере он делает не очень патриотично.

Так, например, блогер отказался выходить на свой первый боксерский бой под песню SHAMAN "Я русский". При этом Милохин ранее заявлял, что планирует выступать на ринге под флагом России. Более того, юный боец сказал прямо в одном из интервью: "Я русский". Почему патриотическую песню Ярослава Дронова он проигнорировал, стало известно с его слов. Милохин назвал свой выход под хит SHAMAN "кринжем".

Поведение блогера оценил артист Юрий Лоза. В интервью изданию Sport24 певец отметил, что в его понимании мнение Милохина не имеет никакого значения. "Кто это такой? Пирожок ни с чем! Что он умеет делать? Только корчить рожи, ведь Милохин вообще не умеет писать песни", – заявил Лоза.

Также исполнитель песни "Плот" назвал статусы Милохина и SHAMAN совершенно разными. Артист отметил, что сбежавший за границу блогер не имеет права "крякать" в сторону Ярослава Дронова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Даня Милохин раскритиковал SHAMAN.