Пир на весь мир: Жасмин рассекретила подробности грядущей свадьбы на 200 гостей

Пир на весь мир: Жасмин рассекретила подробности грядущей свадьбы на 200 гостей
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Кремле состоялся "Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ". Телеверсия выйдет в эфир 1 марта. Среди звезд концерта была и Жасмин, с которой встретился корреспондент "Утро.ру"

В конце августа прошлого года 26-летний сын певицы Михаил сделал предложение 24-летней Еве Хачатурян. В прошлом она фигуристка, а сейчас занимается журналистикой. Теперь у 46-летней певицы сплошные хлопоты – обручение, сватовство и сама свадьба по традиции горских евреев. Она хочет, чтобы все было красиво, достойно, богато.

"Церемония назначена на 8 апреля, – сообщила "Утро.ру" артистка. – На банкете ожидается около 200 гостей. Приедут наши родственники и друзья из Израиля, Кишинева, Дагестана, даже из Канады. Банкет оплачивает поровну семья невесты и жениха".

С подарком, правда, Жасмин пока не определилась. "Точно не деньги, – говорит она. – И не недвижимость, потому что Мише и так есть, где жить. Пока думаю, что им подарить".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Жить молодые планируют в шикарной квартире, которая осталась Жасмин после развода и в которой она долгое время жила с детьми (у нее еще есть сын Мирон и дочь Маргарита). "Я переехала в загородный дом, а в квартире сейчас идет ремонт", – рассказала исполнительница. Она очень ждет дня, когда сможет крикнуть молодым: "Горько!" И обещает быть хорошей свекровью и бабушкой.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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