Проживающая в Европе Нетребко отреагировала на визит Киркорова в Донбасс

Раньше артисты были близкими друзьями

Оставшийся без концертов в России Филипп Киркоров все еще надеется вымолить у россиян прощение за вакханалию в клубе "Мутабор". Покуда публичные извинения и благотворительность не помогли, исполнитель поехал на Донбасс, там он выступил перед ранеными солдатами и привез гуманитарную помощь. Многие раскритиковали эту поездку и назвали ее лицемерной. Своим мнением о визите артиста на передовую поделилась и давняя подруга Киркорова Анна Нетребко.

Под постом, в котором поп-король отчитался о своем подвиге, оперная артистка оставила комментарий. Она сообщила, что очень скучает по своему старинному приятелю, который остался в России.

Стоит ли говорить, насколько уместен был это порыв личных чувств, под пафосным постом Киркорова. Поп-король рассуждал о разрушенном городе и героизме российских военных.

"Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев", — цитирует исполнителя интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, на передовую Филипп Киркоров отправился, как только вернулся из Эмиратов и США. Он заявил, что захотел поддержать наших бойцов. Во время визита артист сделала заявление об отъезде из страны.