Проживающая в Европе Нетребко отреагировала на визит Киркорова в Донбасс

Проживающая в Европе Нетребко отреагировала на визит Киркорова в Донбасс
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раньше артисты были близкими друзьями

Оставшийся без концертов в России Филипп Киркоров все еще надеется вымолить у россиян прощение за вакханалию в клубе "Мутабор". Покуда публичные извинения и благотворительность не помогли, исполнитель поехал на Донбасс, там он выступил перед ранеными солдатами и привез гуманитарную помощь. Многие раскритиковали эту поездку и назвали ее лицемерной. Своим мнением о визите артиста на передовую поделилась и давняя подруга Киркорова Анна Нетребко. 

Под постом, в котором поп-король отчитался о своем подвиге, оперная артистка оставила комментарий. Она сообщила, что очень скучает по своему старинному приятелю, который остался в России.

Стоит ли говорить, насколько уместен был это порыв личных чувств, под пафосным постом Киркорова. Поп-король рассуждал о разрушенном городе и героизме российских военных. 

"Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев",  —  цитирует исполнителя интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Фото: Соцсети

Напомним, на передовую Филипп Киркоров отправился, как только вернулся из Эмиратов и США. Он заявил, что захотел поддержать наших бойцов. Во время визита артист сделала заявление об отъезде из страны. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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