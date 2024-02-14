Назаров пристыдил Киркорова за жалобы на жизнь

Народный артист России высмеял заступников провинившегося Примадона

В последние месяцы имя Филиппа Киркорова не сходит с первых полос СМИ. Участие артиста в скандальной "голой" вечеринке до сих пор ему аукается. Поп-королю объявили негласный бойкот на телевидении. Ко всему прочему, мнение общественности разделилось на тех, кто поддерживает провинившегося исполнителя, и тех, кто выступает с явным осуждением его поведения.

Так, например, народный артист РФ Юрий Назаров раскритиковал "заступничество" продюсера Иосифа Пригожина за Филиппа Киркорова. Как известно, муж певицы Валерии обратился к россиянам с просьбой дать исполнителю хита "Зайка моя" еще один шанс.

Пригожин заявил, что от подобных "отмен" артистов страдают все, кто задействован в его творческой работе. Это и гардеробщики, и организаторы мероприятий, и рекламные агентства, и телевизионщики.

Юрий Назаров в интервью порталу aif.ru обратился к Киркорову, дав понять, что "беды" певца – это полный фарс.

"Ой, ты мой маленький, обнищал совсем Филя. Ну, пусть ко мне зайдет, я ему чайку налью, бедолажечке", – отметил актер. Он также добавил, что "думать надо головой, а не другим местом" и отметил, что выходки экс-мужа Пугачевой слишком часто стали беспокоить умы россиян.

Ко всему прочему, Юрий Назаров добавил, что у него с женой немало проблем в таком почтенном возрасте, однако жаловаться на жизнь он не собирается. Артист призвал Филиппа Киркорова и других звезд отечественного шоу-бизнеса "расступиться и дать дорогу молодым".

Ранее "Утро.ру" писало, что отмененный Киркоров уехал на Донбасс.