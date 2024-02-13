Отмененный Киркоров уехал в Донбасс – СМИ

Отмененный Киркоров уехал в Донбасс – СМИ
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По имеющейся информации, сейчас певец в ДНР

Злоключения поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова начались после того, как он имел неосторожность посетить скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Сомнительные танцы полуголых звезд оскорбили многих жителей нашей страны и были осуждены на самом высоком уровне. Теперь в прессе появилась информация о том, что "главный пострадавший" в вертепе артист уехал в Донбасс.

Ситуации, в которую попал Филипп Киркоров, действительно, не позавидуешь. После скандальной вечеринки артиста буквально отменили: вырезали из всех новогодних выпусков, а затем начали массово сворачивать его концерты. После этого он решил уехать в Соединенные Штаты Америки, чтобы хорошенько там развлечься и перезагрузиться.

Теперь же, как сообщает Telegram-канал Shot, звезду неожиданно обнаружили в Донецкой Народной Республике. По какой причине Киркоров уехал в Донбасс, пока неизвестно. Можно предположить, что таким образом он пытается загладить вину перед разочаровавшимися россиянами.

Как известно, еще недавно к похожему инструменту прибегла другая отмененная артистка – Лолита Милявская. Популярная певица публично призвала собирать деньги для помощи пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области.

Позже появилась информация, что артист посетил Горловку. Он спел песню "Снег" перед ранеными военными в городской больнице №2.


Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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