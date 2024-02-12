Пошлость: Винокура и Новикову потребовли запретить вслед за Киркоровым и Лолитой

Кто и за что требует наказать звезд юмора

Жизнь эстрадных артистов 20 декабря прошлого года разделилась на "до" и "после". "Почти голая" вечеринка у блогера Анастасии Ивлеевой вышла боком для Филиппа Киркорова, Лолиты, Анны Асти и еще десятка звезд эстрады. Их стали вырезать из эфиров. Концерты тоже массово отменяются.

Но, Дамоклов меч навис, кажется, и над юмористами. Тучи сегодня сгущаются над Владимиром Винокуром и Кларой Новиковой.

"Винокур какую пошлятину рассказывает, чуть ли не мат стоит, и не молодой ведь (75 лет – Прим. ред.), – возмущается народ. – А Новикова (77 лет – Прим. ред.) черти-что рассказывает. Почему им можно? Тоже прекратить такие анекдоты". На этот глас народа, как говорят, уже обратили внимание отвечающие за культуру чиновники. Теперь предстоить принять решения и сделать выводы...

Стоит заметить, что Новикова не только "черти-что" рассказывает, но и на концертах в Москве хвалит свою жизнь в Киеве и демонстрирует флаг недружественной нам Украины. Все это, конечно, возмущает народ. Люди полагают, что возвращение художественных советов сегодня было бы весьма уместным. А артистов надо прищучить, потому что они, кажется, зарвались и распоясались.