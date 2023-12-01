"В ближайшие несколько дней": Новикова об отъезде после скандала с флагом Украины

"В ближайшие несколько дней": Новикова об отъезде после скандала с флагом Украины
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Клара Новикова накануне 77-летия оказалась в эпицентре страшного скандала. И теперь ей приходится это расхлебывать

Который день все обсуждают появление украинского флага на недавнем концерте юмористки. Она рассказывала о своей жизни в Киеве, переходя время от времени на мову. А на задник сцены в это время проецировался вид улицы в столице Украины с огромным жовто-блакитным флагом. Скандал случился чудовищный! 

Пранкер Сорян решил спросить у Новиковой в лоб, не собирается ли она после случившегося скандала с флагом Украины уехать из России. Под видом помощника известного видеоблогера-иноагента он позвонил артистке и спросил прямо об отъезде в ближайшее время в какие-то другие державы.

"Пока я не понимаю, буду ли уезжать, это решится в ближайшие несколько дней", – заявила артистка.

Правда, не уточнила, куда и когда именно собирается, сославшись, что сейчас "много гастролей". 

Ранее Клару Новикову поддержала актриса и певица Алена Кравец. "Скорее всего, это происки украинских националистов, которые хотели просто подставить уважаемого человека, женщину, артистку, – объяснила Кравец появление на сцене флага недружественной державы. – Хакеры могли взломать компьютер, могли внедриться на экран, чтобы устроить такую подлянку. Я думаю, этим должны заняться компетентные органы. А Новикову нужно избавить от любых подозрений. Она – патриот".

Источник: "Сорян-шоу" ✓ Надежный источник
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