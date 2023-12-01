"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой

"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.

Когда на вечере в "Москонцерт-холле" юмористка со сцены рассказывала истории о своем украинском детстве, на заднике сцены мелькали фотографии киевских улиц. На одном из кадров зрители увидели украинский флаг.

Позже Клара Борисовна заявила, что-де ничего не знала об этом, ибо не подбирала визуальный ряд для выступления. По ее заверению, она всегда любила Россию.

"Клара – очень порядочный, трепетный и благородный человек, – убеждает Никас "Утро.ру". – Она восторженная, в меру наивная, как и все творческие люди. Я уверен, что этот эпизод с украинским флагом произошел случайно. Она – патриот России. И, как многие, переживает из-за всего, что происходит сейчас в мире. И этот инцидент, скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств".

"Клара уже 50 лет живет в Москве, – продолжает Сафронов. – И я не знаю человека, который мог бы о ней сказать плохое слово".

"Я вспоминаю, когда умер наш общий друг, сатирик Анатолий Трушкин, Клара – одна из немногих представителей юмористического жанра, кто оказал Толиной семье помощь. Она вовсе не антигерой. Достойный и порядочный человек", – добавил художник.

Фото: Утро.ру

"Клара уже давно могла уйти на заслуженный отдых, но она продолжает выходить на сцену – потому что ее ждут зрители, ее поклонники, – рассказывает художник. – И всякий раз, выходя на сцену, она выкладывается по полной. Здорово, что у нас есть такая замечательная артистка, которая в это непростое время дарит миллионам наших граждан позитивные эмоции".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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