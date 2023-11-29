"Подлянка": Кравец высказалась о появлении флага Украины на концерте Новиковой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
"Никакого флага Украины я не показывала, – божилась потом Клара Борисовна в интервью "МК". – У меня такого нет в концерте! Может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела".
Певица и актриса Алена Кравец поддержала Клару Новикову. "Я знаю Клару Борисовну как порядочного, умного, тонкого человека, – заявила Алена "Утро.ру". – Она никогда в жизни не позволила бы себе такой провокации, тем более зная о текущей политической ситуации. Новикова полвека прожила в Москве, у нее русский паспорт, она обожает нашу историю, культуру и является ее важной частью".
У Кравец есть соображение касаемо того, как в концерте Новиковой мог появиться украинский стяг.
"Скорее всего, это происки украинских националистов, которые хотели просто подставить уважаемого человека, женщину, артистку", – поражена Алена.
"Хакеры могли взломать компьютер, могли внедриться на экран, чтобы устроить такую подлянку, – полагает Алена. – Я думаю, этим должны заняться компетентные органы. А Новикову нужно избавить от любых подозрений. Она чиста и честна. Человеку скоро 77 лет, нужно уважать ее заслуги и возраст. И нам нужно благодарить Клару Борисовну за ту радость, которую она нам столько лет дарит, ведь смех продлевает жизнь!"
Певице вдруг припомнили высказывания ее матери про "рабов и холопов"
Евросоюз отправил на помощь Хельсинки офицеров погранслужбы с переводчиками, чтобы справиться с "гибридным вызовом"