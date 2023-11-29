"Подлянка": Кравец высказалась о появлении флага Украины на концерте Новиковой

Недавний концерт Клары Новиковой в "Москонцерт-холле" обсуждают который день. Журналисты обратили внимание на звучавший со сцены украинский язык и "жовто-блакитный" флаг этой недружественной страны, который неожиданно для всех появился на слайде. В артистку тут же полетели камни, и она была вынуждена оправдываться, уверяя, что ни в чем не виновата

"Никакого флага Украины я не показывала, – божилась потом Клара Борисовна в интервью "МК". – У меня такого нет в концерте! Может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела".



Певица и актриса Алена Кравец поддержала Клару Новикову. "Я знаю Клару Борисовну как порядочного, умного, тонкого человека, – заявила Алена "Утро.ру". – Она никогда в жизни не позволила бы себе такой провокации, тем более зная о текущей политической ситуации. Новикова полвека прожила в Москве, у нее русский паспорт, она обожает нашу историю, культуру и является ее важной частью".

У Кравец есть соображение касаемо того, как в концерте Новиковой мог появиться украинский стяг.

"Скорее всего, это происки украинских националистов, которые хотели просто подставить уважаемого человека, женщину, артистку", – поражена Алена.

"Хакеры могли взломать компьютер, могли внедриться на экран, чтобы устроить такую подлянку, – полагает Алена. – Я думаю, этим должны заняться компетентные органы. А Новикову нужно избавить от любых подозрений. Она чиста и честна. Человеку скоро 77 лет, нужно уважать ее заслуги и возраст. И нам нужно благодарить Клару Борисовну за ту радость, которую она нам столько лет дарит, ведь смех продлевает жизнь!"