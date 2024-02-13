Киркоров резко высказался в адрес обидчиков Пугачевой

Страстный певец считает, что все хейтеры списывают собственную бездарность на действия Примадонны

Выступивший в зоне боевых действий Филипп Киркоров, как известно, никогда не терял своего пиетета в отношении бывшей супруги, которую постоянно превозносит в беседе с журналистами. И на этот раз поп-король заступился перед россиянами за Аллу Борисовну, которую уже давно никто не вспоминает добрым словом.

По мнению Примадона, причина таких разговоров ясна: артисты-неудачники только и завидуют успеху и таланту Аллы. Теперь певица превратилась в легкий способ громко заявить о себе и привлечь к себе внимание в новостных лентах.

"Свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала! Она только помогала. Потом они на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать на нее?" – негодует Киркоров.

Расставание с главной женщиной в своей жизни у Филиппа произошло еще более двадцати лет назад. С тех самых пор, кажется, привычка страстно вставать в защиту бывшей у артиста никуда не делась. Киркоров готов ответить и россиянам, не признающим заслуги Примадонны, и ее коллегам по цеху. Впрочем, понять это легко: взлет карьеры поп-короля, произошедший еще в начале 1990-х, сегодня сложно представить без помощи самой Аллы.