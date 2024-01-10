Толпа звезд: обнародован внушительный список всех исключенных из "Песни года"

"Песня года" в этом году выдалась особенно скандальной – из эфира вырезали множество артистов. Многих даже и не звали! Но, как оказалось, такая практика здесь – не редкость

Филипп Киркоров и Лолита были исключены из телеверсии "Песни года" после своего участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Хотя на записи программы в начале декабря прошлого года Киркоров пел "Если ты уйдешь", а в дуэте с Люсей Чеботиной исполнил "Королеву". Лолита же выходила на сцену с композицией "Марлен".

Не показали по телевизору номер Александра Реввы и дуэт Леры Кудрявцевой. Первого подозревают в дружбе с Зеленским, а вторые просто не нравятся кому-то в руководстве телеканала.

Впрочем, список тех, у кого в разные годы случался с "Песней года" конфликт, внушительный. Вспомнить хотя бы "Песню года-2005". Тогда бал правила Алла Пугачева. Она единолично решила снимать концерт в Кремле, сама утверждала список артистов, песни, которые они будут исполнять и порядок выхода на сцену. В итоге тогда за бортом оказались Иосиф Кобзон, Катя Лель, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Надежда Бабкина.

Анита Цой призналась "Утро.ру", что за все 52 года истории этого фестиваля ее приглашали туда лишь дважды – в 2001-м с песней "Романс" и в 2016-м с композицией "Сумасшедшее счастье". С тех пор упорно не замечают ее новых песен.

А вот Азиза участвовала в "Песне года" на протяжении многих лет. Вспоминаются "Улыбка" 1990 года, "Верь, любимый мой" 1995-го, "Невезуха" 1996-го, "Все или ничего" 1997-го. Но потом и ей дали от ворот поворот. И уже долгое время певицу на этот фестиваль не зовут, хотя она интереснее иных частых тут артистов…

Словом, набралась внушительная толпа звезд, у которых могут быть обиды на "Песню года" – что не звали, не замечали, вырезали...