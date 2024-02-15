Названа причина смерти звезды "Зимней вишни" Колесниковой

Названа причина смерти звезды "Зимней вишни" Колесниковой
Фото: www.unsplash.com
Уход знаменитости стал страшной утратой

Накануне, 14 февраля, появилась информация о том, что этот мир покинула знаменитая советская актриса Тамара Колесникова. Жизнь любимицы публики оборвалась на 85-м году. В родном культурном учреждении Тамары Павловны раскрыли причину ее ухода.

В Александрийском театре сообщили, что выдающаяся артистка скончалась после продолжительной болезни, с которой вела борьбу несколько лет. Ее смерть стала огромной потерей для труппы культурного учреждения, многочисленных поклонников и родных.

Тамара Павловна посвятила театру большую часть своей жизни – на знаменитой сцене артистка служила почти шесть десятилетий. На ее примере выросло несколько поколений артистов. В культурном учреждении скорбят вместе с родными звезды.

Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по блистательным ролям в таких кинолентах, как "Зимняя вишня", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и других. Завершение ее земного пути стало большим ударом для культурной сферы нашей страны.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста из телесериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь".

Источник: Александрийский театр ✓ Надежный источник

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