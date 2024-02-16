Ланская засветила неожиданную деталь на фото в купальнике

Ланская засветила неожиданную деталь на фото в купальнике
Валерия Ланская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, знаменитость давно страдает от серьезной болезни

Актриса Валерия Ланская решила отправиться на отдых в Тайланд. Знаменитость делится кадрами из путешествия в своих соцсетях, рассказывая, как проводит досуг.

Не так давно она решила отправиться в круиз по тайским островам, попутно искупавшись в океане. Ланская показала себя на фото, только выбравшись из воды. Звезда позировала на яхте в слитном купальнике цветастой расцветки, демонстрируя подтяную фигуру. Вместе с тем она засветила неожиданную деталь на ноге – там у нее был расположен специальный датчик для мониторинга глюкозы для диабетиков.

Фото: соцсети

Артистка отметила, что во время отдыха она набралась сил, подзарядилась и теперь готова вернуться в Россию, чтобы снова радовать людей на сцене.

Ранее Ланская рассказывала, что после беременности у нее развился диабет. Она признавалась, что морально справляться с недугом ей бывает тяжело, но актриса старается относится к проблеме филосовски.

Недавно Валерия Ланская намекнула, что после сорванной свадьбы снова не одинока.

Источник: соцсети ✓ Надежный источник
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