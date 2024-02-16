Обнищавшего за границей Шаца* отказались брать в ираильские сериалы

Обнищавшего за границей Шаца* отказались брать в израильские сериалы
Михаил Шац*. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик пожаловался, что провалил несколько кастингов

После побега из России сытая и безбедная жизнь многих знаменитостей осталась на Родине. А вот за границей звезды столкнулись с суровой реальностью. Так и обнищавший Михаил Шац*, который теперь живет в Израиле, ищет способ заработать на хлеб. Комик признался, что даже ходил на пробы в израильские сериалы. Однако по старой привычке сбежал, даже не дождавшись результатов. 

"У меня было две попытки пройти кастинг в израильский сериал, и я оба раза благополучно слился",  —  рассказал расстроенный шоумен. 

По словам артиста, он понял, что его не возьмут на роль еще в процессе кастинга. Актер отметил, что пока у него есть чем заняться в Израиле, однако многие вещи у эмигранта в чужой стране получаются с трудом. 

Напомним, Михаил Шац* покинул Россию после своих антироссийских высказываний. Обосновался в Израиле, ныне регулярно жалуется на то, какая тяжелая судьба ему досталась. Например, недавно комик заявил, что его уровень жизни в эмиграции гораздо ниже, чем в России. Теперь артист вынужден тщательно подсчитывать свои расходы и доходы. Он возмутился, что из-за незнания местного языка даже курьер, развозящий готовую еду, зарабатывает больше российских релокантов, некогда известных дома. 

 *признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ  
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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