Озвучена причина, по которой артисты не хотят выступать с SHAMAN

Почему артисты не хотят выступать с SHAMAN на сцене
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артисты не желают делить аудиторию с молодым талантом не просто так

SHAMAN (Ярослав Дронов) ворвался в российский шоу-бизнес в начале 2022 года. Его взлету на вершину Олимпа может позавидовать любой артист. И ведь, действительно, за последние два года бывший студент Гнесинки стал одним из наиболее популярных исполнителей в России. Его хиты "Я русский" и "Встанем" захватили умы россиян.

Однако до сих пор зрители не увидели активной творческой коллаборации Ярослава с другими знаменитостями. В чем же дело? Продюсер Владимир Киселев полагает, что вина за это лежит на пиарщиках артиста. По словам эксперта, молодой исполнитель сразу же занял позицию "самого лучшего" на российской сцене. А это в творческой среде недопустимо, как считает Киселев.

Продюсер предполагает, что причина, которую озвучивает SHAMAN, далека от истины. Певец ссылается на зависть коллег. А вот Владимир Киселев считает, что дело в другом. Позиция Ярослава Дронова заранее является проигрышной, как считает продюсер. Заявляя о зависти коллег, он, тем самым, бросает камень в их огород. "Большие артисты не хотят быть "свитой" у молодого артиста", – подчеркнул продюсер.

Эксперт выразил сомнение в том, то SHAMAN могут завидовать такие мастодонты отечественного шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс. А вот отвернуться от молодого исполнителя они могут, если его пиар-служба будет продолжать в том же духе, заявил Киселев.

Ранее "Утро.ру" писало о причинах неожиданной отмены концертов SHAMAN в России.

Источник: Daily Moscow ✓ Надежный источник
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