Объявлено о выпуске нового альбома Аллы Пугачевой

Звездное семейство нуждается в высоких доходах

Долгие десятилетия знаменитая российская певица Алла Пугачева купалась в лучах славы и пользовалась бесконечной любовью публики. Однако на старости лет она решила эмигрировать за границу вслед за мужем-иноагентом. Впрочем, череда скандалов не мешает экс-примадонне зарабатывать на россиянах.



В прессе появилась информация о том, что Пугачева решила выпустить новый альбом. Он выйдет на музыкальных площадках в первый день весны, 1 марта. Надо полагать, таким образом артистка рассчитывает поправить материальное благосостояние, которое явно покачнулось после побега за границу.



Впрочем, по имеющейся информации, ничего нового поклонники творчества звезды не услышат. Пугачева решила сильно не стараться и записала альбом из песен, которые звучали на ее юбилейном концерте в Кремле в 2019-м году.



Также новую обработку получили несколько старых хитов экс-примадонны. Такой информацией с общественностью поделился саунд-продюсер звезды Анатолий Лопатин. Альбом будет назван "P.S.". Таким хитрым и неэнергозатратным способом звезда планирует заработать на россиянах.



Ранее стало известно, как Алла Пугачева сумела присвоить звание примадонны. На первый взгляд может показаться, что титул всегда принадлежал певице.

