Умер актер из "Тайн следствия" Константин Капитан

Умерла звезда "Тайн следствия" и "Улиц разбитых фонарей"
Фото: www.unsplash.com
Жизнь знаменитости оборвалась на 57-м году

К сожалению, практически каждый день информационное пространство разрывают печальные новости о смерти знаменитых культурных деятелей. Так, стало известно о завершении земного пути известного в нашей стране артиста Константина Капитана. Актер много играл в популярных сериалах, за что его и любили российские зрители.

Судьба распорядилась так, что талантливый артист скончался очень рано – мужчине было всего 56 лет. По имеющейся информации, жизнь знаменитости унесла тяжелая болезнь, с которой он отчаянно боролся на протяжении долгого времени.

Печальными новостями с общественностью поделились убитые горем родственники артиста. Об этом они сообщили в социальных сетях. Популярный артист скончался еще неделю назад, 16 февраля. Однако в информационном пространстве грустная весть появилась только сейчас.

Константин Капитан хорошо знаком российскому зрителю, так как играл в таких популярных телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Дорожный патруль". Россиянам ныне покойная знаменитость запомнилась блистательным исполнением второстепенных ролей и умением перевоплощаться. Смерть артиста стала большой утратой для публики.

К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного в нашей стране актера, звезды телесериала "Счастливы вместе" и "Глухарь".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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