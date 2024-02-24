Россиянке отказались вернуть деньги за билет на отмененный концерт Зиверт

Ни зрелища, ни денег: сибиряков разозлила некрасивая ситуация с концертом Zivert
Певица Zivert. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди не могут вернуть кровные рубли

Вокруг имени знаменитой российской певицы Zivert (Зиверт) разгорается нешуточный скандал. Недавно стало известно, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие месяцы она не сможет радовать поклонников концертами и выступлениями. При этом купившие билеты на концерт россияне жалуются на некрасивую ситуацию, которая сложилась вокруг возврата билетов.

Как известно, долгожданный концерт Zivert должен был состояться в Новосибирске сегодня, 24 февраля. Однако здоровье не позволяет звезде выйти на сцену. Концерт в "Локомотив-Арене" был отменен. Не состоятся мероприятия и в других городах России. Певица не будет выступать до осени текущего года, ей нужно заняться здоровьем.

Поклонники желают артистке скорейшего выздоровления, однако многих злит ситуация с возвратом денег за билеты. Одна сибирячка родом из Томска рассказала журналистам, что информация об отмене концерта появилась у нее только тогда, когда она уже приехала в Новосибирск.

Девушка попыталась вернуть деньги за отмененное мероприятие прямо на месте. Однако ей ответили отказом, объявив, что концерт не отменен, а переносится на другую дату. Разумеется, такой подход весьма разозлил и расстроил девушку. Она приехала в чужой город, но лишилась зрелищ и даже не может вернуть свои деньги.

Ранее стало известно, что на одном из концертов Zivert стало так плохо, что она еле доиграла всю программу.

Источник: НГС ✓ Надежный источник

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