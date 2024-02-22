Mash: концерт Zivert чуть не сорвался из-за сильных болей певицы

Концерт больной Zivert едва не сорвался: певица еле доиграла всю программу
Zivert. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда смогла достоять на сцене, несмотря на мучения

Концерт российской исполнительницы Zivert в Пятигорске чуть не отменили из-за проблем со здоровьем звезды – однако все произошло еще полтора года назад, когда Юлия еще не объявляла о паузе в карьере. Тем не менее, еще тогда по певице ударил остеохондроз. В ситуацию вмешались медики, хотя певица, испытывая сильные боли, нашла в себе силы отстоять на сцене полную программу.

В тот момент врачи оказали помощь певице, и все обошлось без поездки в больнице. Однако диагноз стоял еще тогда. После инцидента Юлия продолжила свои концерты, которые давала на протяжении всего 2023 года. И лишь в феврале 2024-го Zivert сообщила, что ей нужно взять паузу из-за проблем со спиной.

Причина все та же – остеохондроз позвоночника, обнаруженный в 2022-м. Однако после выяснения проблемы здоровье певицы усугублялась, пока болезнь не перешла в острую фазу. Теперь 33-летняя Юлия, сидящая в кресле судей "Голоса", не может физически осилить даже полчаса на сцене – учитывая хореографические элементы, которые исполняет перед зрителям вместе со своей танцевальной группой.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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