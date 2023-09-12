Zivert призналась в тайной влюбленности в Губина

Zivert призналась в тайной влюбленности в Губина
Zivert. Фото: Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com
У поп-певицы был кумир еще с детских лет

Российская поп-исполнительница Zivert призналась, что в юные годы была тайно и жутко влюблена в Андрея Губина. Спала с его кассетой и долгое время восторгалась песней "Милая моя далеко". 

Однако Юлия не помнит, когда впервые услышала голос Андрея – скорее всего, наткнулась однажды на прилавке. Влюбилась не только в музыку исполнителя, но и в его внешность.

Однако чувства с тех пор не сохранились. Более того, Юлия до сих пор не знакома с кумиров давних лет. Однако Андрей Губин – не единственный кумир ныне популярной поп-певицы. Зиверт позднее стала фанаткой "Зверей" и вокалиста коллектива Романа Билыка.

В школьные годы Юлия всегда слушала иностранную музыку – зарубежный вкус ей привили родители. А из всего того, что звучало по отечественному ТВ и радио, Зиверт зацепили только "Звери". Позднее она сходила на концерт группы.

"Это было шедеврально", – вспоминает знаменитость.

Ранее Zivert призналась, что до музыкальной карьеры переживала не самые приятные моменты в жизни – в бытность танцовщицей в ночном клубе ей поступали довольно непристойные предложения от клиентов, пожелания которых озвучивал администратор.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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