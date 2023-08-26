"Охомутала маленького мальчика": 32-летний продюсер — о расставании с Дубцовой

"Охомутала маленького мальчика": 32-летний продюсер — о расставании с Дубцовой
Ирина Дубцова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экс-возлюбленные оборвали все контакты друг с другом

Ирина Дубцова встречалась с экс-продюсером Zivert какие-то пять месяцев. Сам 32-летний мужчина утверждает, что роман был скоропалительным, но довольно ярким – вдвоем и путешествовали, и работали над музыкой.

Слухи о том, что звезда "Фабрики звезд" смогла вскружить голову "маленькому мальчику", которого смогла "охомутать", Марсель считает неоправданными. Обоим нравилось все в этих отношениях – путешествия по необъятной России, концерты и тусовки за границей. Однако Марселя начала пугать вдруг растущая привязанность к Ирине. Оказалось, что ни тот, ни другой к более серьезному уровню не готовы, хотя появившиеся чувства говорили об обратном.

"Я был молодым парнем, которому хотелось просто жить моментом... Ну, у кого-то может и были чувства", – признается музыкант, вспоминая произошедшее.

Марсель уверен, что разница в возрасте была несущественной. У 41-летней Дубцовой с партнером было немало общих интересов. Ирина – достаточно заводная и веселая, умная и уверенная в себе женщина. Такая понравится любому.

После завершения романа все связи были оборваны. Не так давно Ира поведала, каким болезненным оказалось расставание. А затем она оказалась в больнице, после этого начались проблемы из-за аутоиммунного заболевания и лишнего веса.

А ранее "Утро" писало, что Дубцова рухнула на сцене в Сочи. Правда, виной всему стал кривой пол. Звезда сильно травмировалась.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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