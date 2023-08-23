"Сбылся один из моих кошмаров": Дубцова рухнула на концерте в Сочи

"Сбылся один из моих кошмаров": Дубцова рухнула на концерте в Сочи
Ирина Дубцова. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
Израненная звезда вышла на связь с поклонниками, рассказав, из-за чего упала

Российская исполнительница Ирина Дубцова поведала о произошедшем в Сочи – на концерте она неожиданно рухнула, сильно повредив ногу. Израненная звезда вышла на связь, заявив обеспокоенным фанатам, что сбылся ее главный кошмар.

Впрочем, Дубцова не падает духом: держится вполне уверенно и даже иронизирует на тему своего неожиданного падения. Оказывается, Ирина постоянно выступает на огромных каблуках. А пол на сцене, как правило, довольно кривой. Поэтому удивляться падению нечего.

На опубликованном ролике победительница "Фабрики звезд" сообщила, что ударилась довольно сильно – пришлось обкладывать ногу льдом. А последние две песни пришлось исполнять, прихрамывая.

"Мне больно, чего ржете. С кем не бывает. Другие вообще падают на каждом концерте, но по другому поводу", – шутит Дубцова.

Ранее концерт исполнительницы в Узбекистане сорвался из-за выходки Наргиз Закировой, приревновавшей популярность и местную публику к российской звезде – экс-протеже Максима Фадеева злостно высказалась о "понаехавших", которых принялась поливать грязью. По счастью, та осталась в стороне и не отреагировала на оскорбления.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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