"Вы не выиграете": Шнуров унизил со сцены новую наставницу "Голоса"

"Вы не выиграете": Шнуров унизил со сцены новую наставницу "Голоса"
Zivert. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец предрек молодой певице поражение в проекте

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к исполнительнице Zivert, ставшей новичком на судейском кресле музыкального шоу. Музыкант предрек команде Юлии поражение в новом сезоне.

А все началось после исполнения "Терминатора" – приглашенный в качестве гостя на программу Шнуров решил поддержать Zivert. Получилось не слишком обнадеживающе – Сергей признался, что рад видеть на своем прежнем месте замену в лице молодой исполнительницы, однако сильно сомневается в ее успехе.

"Вы не выиграете, но станете самой запоминающейся артисткой этого сезона!" – высказался Шнур.

Расстроенная Зиверт нашла в себе силы заявить, что принимает комплимент коллеги, однако заверила, что сделает все возможное, чтобы его слова не сбылись.

Многие считают, что пятидесятилетний Шнур вполне намеренно уколол артистку. Пока что публика не может предложить Юлии ничего, кроме критики. Доходит даже до обвинений в том, что ту якобы "взяли по блату".

А ранее "Утро" рассказывало, как телезрители отреагировали на очередное громкое поведение Полины Гагариной на "Голосе" – некоторые призвали Константина Эрнста расторгнуть с певицей контракт и найти ей замену на "Голосе".

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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